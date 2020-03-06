Киев, , 20:59 — REGNUM Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу, если в течение года не произойдёт изменений в зоне вооружённого конфликта. Об этом заявил 6 марта президент страны Владимир Зеленский.

«Время идёт. Я не буду тратить пять лет, предоставленных мне гражданами Украинцы, на работу над Минском», — сказал он интервью британскому изданию The Guardian.

Напомним, первый за последние годы саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) состоялся в декабре минувшего года в Париже.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность Минским соглашениям как основе для урегулирования конфликта на Украине. При этом было заявлено, что условием проведения следующего саммита, предварительно запланированного на апрель 2020 года, должен стать прогресс в зоне конфликта, в том числе дальнейшее разведение сил сторонами.

В Москве уже неоднократно заявили, что не считают нужным проведение нового саммита как такового, без наличия прогресса в Донбассе.