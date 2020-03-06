Москва, 6 марта 2020, 20:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».
В свою очередь, Асад выразил благодарность Путину за поддержку сирийского суверенитета и за помощь в борьбе с террористическими формированиями.