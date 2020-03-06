Иваново, , 20:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново высказался относительно возможности возглавить Государственный совет после истечения срока его президентских полномочий. Встреча состоялась сегодня, 6 марта.

Напомним, что в рамках предложенной президентом России конституционной реформы предлагается укрепить роль Государственного совета, внеся положение о нем в Конституцию.

Ряд экспертов считает, что, укрепив роль Государственного совета, Владимир Путин может возглавить его после 2024 года, когда истечет срок его президентских полномочий. При этом российский лидер уже не раз высказывался, что он не собирается баллотироваться на новый президентский срок.

Но на встрече в Иваново Путин заявил, что речь не идет о том, чтобы наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями — это чревато двоевластием в России.

«Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — сказал Путин.

Российский лидер уверен, что отказ от сильной президентской власти только навредит России. Связано это прежде всего с тем, что в России слабая партийная система, и у страны нет достаточного запаса политической и экономической прочности.