Тегеран, , 08:58 — REGNUM 6 марта глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его коллега из Кувейта Ахмад аль-Джабер ас-Сабах провели телефонный разговор о взаимном сотрудничестве в борьбе с распространением новой вспышки коронавируса, известного также как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Кувейта заявил о готовности своей страны сотрудничать с Ираном и направлять гуманитарную помощь для борьбы с распространением смертельного вируса. Кроме того, он выразил надежду, что в скором времени государству удастся победить коронавирус.

Высоко оценив заявление представителя Кувейта о готовности направить помощь Ирану, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф призвал к региональному и глобальному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Он также заявил о готовности Ирана к любому сотрудничеству и обмену опытом для искоренения новой вспышки.

Согласно последним данным, число погибших от вспышки коронавируса в Иране возросло до 107, число подтверждённых случаев заражения возросло до 3513.