Тегеран, , 08:57 — REGNUM Касаясь вспышки коронавируса в Иране и во всем мире, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что для борьбы со смертельным вирусом необходимо глобальное и региональное сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

5 марта Зариф написал у себя в «Твиттере»: «Мы тесно сотрудничаем с W / @ WHO в борьбе с #COVID19 в Иране и обеспечиваем надлежащий уход за инфицированными. Проводятся строгие профилактические мероприятия, в том числе досмотр пассажиров, въезжающих и выезжающих из страны».

«Особую роль играет здесь региональное и глобальное сотрудничество. И либо мы победим, сражаясь бок о бок с болезнью, либо проиграем», — отметил глава МИД Ирана.

Согласно последним данным, число погибших от вспышки коронавируса в Иране возросло до 107, число подтверждённых случаев заражения возросло до 3513. Коронавирус, также известный как COVID-19, заразил 98 429 человек в 90 странах, унеся жизни 3387 человек.