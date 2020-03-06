Москва, , 20:59 — REGNUM Информацию о ходе минувшей встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин 6 марта изложил сирийскому коллеге Башару Асаду, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня, 6 марта, Путин и Асад провели телефонные переговоры.

«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в идлибской зоне», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что сирийский лидер дал итогам переговоров Путина и Эрдогана высокую оценку. Асад поблагодарил Путина за поддержку в борьбе с террористами и за те действия Москвы, которые она предприняла для «обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии».

Напомним, Турция обязалась с 6 марта 2020 г. ввести режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Такая договорённость была достигнута в результате пятичасовых переговоров Путина и Эрдогана в Москве 5 марта.

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