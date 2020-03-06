Ташкент, , 20:47 — REGNUM Указом президента ранее введен мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, однако при попустительстве руководителей на местах фиксируются отдельные случаи нанесения ущерба растительному миру, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Генеральной прокуратуре поручено взять под строгий надзор деятельность хокимов (мэров) по данному вопросу и обеспечить неотвратимость ответственности», говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, ровно месяц назад в Узбекистане в Фейсбуке была создана группа Уят. уз (переводится как позор, стыд), создатели которой начали фиксировать случаи незаконной вырубки деревьев в городах страны.

Несмотря на мораторий, который был введен указом президента Узбекистана, вырубка деревьев в республике не останавливалась.

Дело в том, что вырубленные деревья обеспечивают местную мебельную промышленность сырьем. На сегодня Узбекистан является единственной страной в мире, которая вырубает деревья в своих городах в целях обеспечения мебельщиков необходимым материалом.

Буквально пару недель назад произошел вопиющий случай, когда в центре Ташкента была вырублена целая роща. Благодаря активистам, которые подняли в СМИ шум по поводу этого инцидента, виновные были оштрафованы на крупную сумму, в отношении ряда должностных лиц было возбуждено уголовное дело.

После этого попытки уничтожения зеленых зон в столице Узбекистана тем не менее не прекращались и только благодаря активности гражда, не были осуществлены.

Данная информация дошла до главы государства, который 6 марта провел совещание по этому вопросу и дал указание прокуратуре строго следить за лицами, которые занимаются незаконной вырубкой деревьев в городах, и пресекать их незаконные действия.

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