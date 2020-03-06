Берлин, , 20:01 — REGNUM Германия будет по-прежнему поддерживать кабмин Украины, несмотря на смену его состава. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в поздравительной телеграмме, направленной новому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

«Правительство ФРГ будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбе с коррупцией и юстиции», — написала Меркель.

По её словам, отношения между Германией и Украиной за последние годы достигли высокого уровня, однако, вместе с тем, Меркель призвала и далее углублять двусторонние отношения между двумя странами.