Кабул, 6 марта 2020, 20:00 — REGNUM Число погибших в ходе теракта в Кабуле возросло до 32, передаёт 6 марта TOLO News.
С таким заявлением выступило афганское МВД. Ранен в результате атаки исламистов 81 человек.
Напомним, теракт в Кабуле, ответственность за который взяли на себя члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произошёл днём 6 марта.
Исламисты воспользовались большим скоплением людей в афганской столице, которые собрались по случаю годовщины смерти Абдулы Али Мазари, лидера моджахедов.
Во время выступления бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили террористы открыли стрельбу по людям. Присутствовавший на мероприятии афганский премьер-министр Абдулла Абдулла не пострадал.
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