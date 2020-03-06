Кабул, , 20:00 — REGNUM Число погибших в ходе теракта в Кабуле возросло до 32, передаёт 6 марта TOLO News.

С таким заявлением выступило афганское МВД. Ранен в результате атаки исламистов 81 человек.

Напомним, теракт в Кабуле, ответственность за который взяли на себя члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произошёл днём 6 марта.

Исламисты воспользовались большим скоплением людей в афганской столице, которые собрались по случаю годовщины смерти Абдулы Али Мазари, лидера моджахедов.

Во время выступления бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили террористы открыли стрельбу по людям. Присутствовавший на мероприятии афганский премьер-министр Абдулла Абдулла не пострадал.

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