Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Переговоры американского и бразильского президентов Дональда Трампа и Жаира Болсонару состоятся 7 марта, сообщает 6 марта пресс-служба Белого дома.

Встреча лидеров двух американских стран состоится в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида, США). Повестка встречи очень обширна: от ситуации в Венесуэле до ближневосточного урегулирования.

Также Трамп и Болсонару обсудят торговую составляющую двусторонних отношений. Не обойдут они и вопрос «создания более процветающего, безопасного и демократического мира».

Напомним, Бразилия при президенте Болсонару объявлена Соединёнными Штатами их лучшим союзником вне НАТО.

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