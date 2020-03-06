Киев, , 19:37 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещанияУкраины принял решение о запрете трансляции на территории страны русскоязычного телеканала RTVI из-за того, что в эфире данного телеканала показывают фильмы и передачи с участием деятелей культуры России, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности» страны. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники проводят политику насильственной украинизации. В рамках этой политики на Украине запрещаются русскоязычные СМИ и телеканалы.

При этом телеканал RTVI зарегистрирован в Испании. В украинском медиарегуляторе заявили, что в эфире телеканала не раз транслировались фильмы и телепередачи, в которых участвуют деятели культуры России, признанные Киевом «угрозой национальной безопасности Украины».