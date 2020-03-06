Москва, , 19:17 — REGNUM Россия подала запрос о проведении закрытой встречи Совета Безопасности ООН по вопросу сирийского Идлиба, сообщает 6 марта газета «Известия» со ссылкой на неназванные источники в организации.

По информации издания, в ходе этой встречи российские представители намерены проинформировать Совбез ООН о договоренностях с Турцией, достигнутых 5 марта в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Кремле состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в итоге которых были согласованы меры по разрешению ситуации на северо-западе Сирии.

В частности, с 6 марта там действует режим прекращения огня, а с 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование автотрассы М-4, часть которой остаётся под контролем террористов.

Напомним, в последних боестолкновениях на территории Сирии турецкая армия открыто поддержала террористов. Минобороны Турции признало гибель в этих боях свыше 55 турецких военнослужащих.

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