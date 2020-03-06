* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:04 — REGNUM Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о своей причастности к нападению на массовое мероприятие в Кабуле. Об этом террористы заявили 6 марта через подконтрольные интернет-ресурсы.

По их утверждению, в нападении принимали участие два человека с гранатами и стрелковым оружием. Представители ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в результате теракта ими было убито свыше 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным МВД Афганистана, в результате нападения, произошедшего в Кабуле 6 марта, погибли 29 человек, ещё 61 был ранен.

Террористы напали на мероприятие в честь годовщины смерти «лидера моджахедов Абдулы Али Мазари», в котором принял участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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