Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Американские военные не могут всю жизнь находиться в Афганистане, сообщил 6 марта журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Комментируя соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе американских военных из Афганистана, глава Штатов сказал:

«Страны должны сами о себе заботиться. Мы не можем быть там ещё 20 лет».

Он также выразил надежду, что афганские силовики смогут обеспечить защиту страны самостоятельно, без американцев. По словам Трампа, вывести контингент из Афганистана «надо было давно».

Напомним, 10 марта должен начаться постепенный выход США из Афганистана, который завершится через год и два месяца. Это произойдёт в том случае, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут соблюдать взятые на себя обязательства.

Также должны быть освобождены пять тысяч пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тысяча пленных, которые томятся у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Со своего стороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны сделать так, чтобы ни их приспешники, ни «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не использовали территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников.

По договорённости, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны начать переговоры с правительством Афганистана. Исламисты заявили, на каких условиях сядут за стол переговоров с Кабулом 10 марта.

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