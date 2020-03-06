Щигры, Курская область, , 18:51 — REGNUM В Щигровском районе Курской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в отношении руководительницы одного из структурных подразделений районной администрации. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В ведомстве сочли, что она ненадлежащим образом выполняла обязанности по контролю за работой подчиненных сотрудников, соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, а также за целевым использованием средств и соблюдением финансовой дисциплины. Из-за этого её подчиненная смогла похитить из муниципального бюджета более 1,6 млн рублей.

В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Уголовное дело в отношении её подчиненной, подозреваемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, также расследуется.