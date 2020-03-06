Иваново, , 18:34 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского состоялась в столице региона 6 марта.

Напомним, Путин с рабочей поездкой отправился в Ивановскую область, где он провёл встречу с общественниками, поздравил соотечественниц с 8 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент заявил, что в стране недопустимо двоевластие. Губителен для страны, подчеркнул он, и отказ от сильной президентской власти.

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