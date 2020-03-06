Иваново, , 18:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново высказался о своей дальнейшей политической судьбе в контексте проводимой конституционной реформы. Встреча состоялась сегодня, 6 марта.

Сперва глава государства отметил, что любые попытки в рамках конституционной реформы наделить Государственный совет какими-то особыми полномочиями неизбежно приведет к тому, что в России сложится ситуация двоевластия.

«Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — сказал президент России.

При этом Путин считает, что отказ от сильной президентской власти негативно скажется на ситуации в Российской Федерации в целом.

Путин пояснил, что, к сожалению, в России нет устойчивых политических партий, которые бы росли столетиями, как в ряде стран Европы. Однако и эти политические системы, основанные на партиях со столетней историей, дают существенные сбои. В качестве примера российский лидер привел Бельгию, где почти год не удается сформировать правительство.

«Страна живет без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — рассказал президент.

Путин подчеркнул, что на данном этапе для России крайне важна стабильность, но в будущем России будет необходима сменяемость власти.

«Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. <…> Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны», — пояснил президент.

Нужно дождаться того периода, когда Россия наберет побольше уверенности в себе и побольше различных ресурсов, и вот тогда нужно будет обеспечить сменяемость власти. Сейчас же ситуация требует «закрепления».

Тогда президенту был задан вопрос относительно его дальнейших планов в случае ухода с поста президента в 2024 году.

«Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», — ответил президент.

Он добавил, что может работать на посту президента только благодаря широкой поддержке граждан. Без этой поддержки вообще ничего нельзя было бы сделать.

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