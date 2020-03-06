* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:25 — REGNUM Освобождение пленных афганскими властями является условием, на которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступят в переговоры с Кабулом, написал 6 марта представитель этого исламистского движения Мохаммад Сохаил Шахин в Twitter.

Чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились на переговоры, отмечает Шахин, афганские власти должны выполнить «все обязательства по достигнутым ранее соглашениям».

Он заявил, что Кабул должен освободить «всех пленных», и тогда исламисты сядут за стол переговоров 10 марта. По словам представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), команда для переговоров уже готова, как и повестка встречи.

Напомним, несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о перемирии с американским контингентом в Афганистане, подписав 29 февраля меморандум о мире, пока нет и в помине аналогичной договорённости с властями Афганистана. В стране продолжаются атаки исламистов.

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