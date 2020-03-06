Кишинёв, , 18:16 — REGNUM Молдавская оппозиция в парламенте выдвинула «вотум недоверия» внешней политике страны. Как передает ИА REGNUM, зачитавший текст документа депутат от Платформы DA Дину Плынгэу заявил, что власти во главе с президентом Игорем Додоном «имитируют евроинтеграцию» и ведут страну в международную изоляцию.

А президент Додон, по словам депутата, представляет «национальные интересы не Молдавии, а России».

Плынгэу потребовал от МИД Молдавии и правительства в целом «срочно признать», что молдавско-приднестровский конфликт 1992 года это «молдавско-российская война», а также представить «конкретный план по выводу российских войск, вывозу оружия и замене миротворческой миссии» в Приднестровье.