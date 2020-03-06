Симферополь, , 18:12 — REGNUM Украина рассматривает вопрос возобновления подачи воды в Крым исключительно как орудие шантажа — власть в стране меняется, а подходы — нет. Об этом 6 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа. Это абсолютно аморальная и провальная позиция, по сути, позиция террориста, который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия. К сожалению, власть в соседней стране меняется, а подходы — нет», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что необходимо обеспечивать водой потребности украинцев, проживающих в российском Крыму. Однако, по его словам, вода не должна использоваться для промышленных объектов.

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