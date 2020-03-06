Симферополь, 6 марта 2020, 18:12 — REGNUM Украина рассматривает вопрос возобновления подачи воды в Крым исключительно как орудие шантажа — власть в стране меняется, а подходы — нет. Об этом 6 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что необходимо обеспечивать водой потребности украинцев, проживающих в российском Крыму. Однако, по его словам, вода не должна использоваться для промышленных объектов.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма о воде с Украины: дальше разговоров дело не пойдёт