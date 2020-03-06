Симферополь, 6 марта 2020, 18:09 — REGNUM Дальше разговоров со стороны Украины о возобновления подачи воды в Крым дело не пойдёт. Такое мнение 6 марта на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна обеспечивать водой потребности украинцев, проживающих в российском Крыму. Однако он отметил, что вода не должна использоваться для промышленных объектов, а исключительно для нужд украинцев.
Об этом: Новый премьер Украины предложил подать воду в Крым. Для украинцев
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