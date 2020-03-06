Симферополь, , 18:09 — REGNUM Дальше разговоров со стороны Украины о возобновления подачи воды в Крым дело не пойдёт. Такое мнение 6 марта на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Думаю, что дальше разговоров дело, как обычно, не пойдёт, и никакой воды они Крыму не дадут. Мы исходим именно из этого варианта при разработке и реализации планов в сфере водоснабжения. Очередное тому подтверждение — позиция нового премьера Украины, который сначала вроде бы заикнулся о возможности подачи воды, но тут же дал «задний ход», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна обеспечивать водой потребности украинцев, проживающих в российском Крыму. Однако он отметил, что вода не должна использоваться для промышленных объектов, а исключительно для нужд украинцев.

Об этом: Новый премьер Украины предложил подать воду в Крым. Для украинцев

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