Иваново, , 17:53 — REGNUM Большим конкурентным преимуществом назвал умение человека работать в команде президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Иваново.

Российский президент отметил, что сейчас всё больше людей обучаются индивидуально, добиваясь хороших результатов. Однако не только этим определяется успех.

Путин «Одним из серьёзных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде».

Напомним, в Иваново проходит встреча Путина с представителями общественности. Российский президент высказался по ряду вопросов, касающихся жизни страны.

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