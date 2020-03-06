Душанбе, , 17:45 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 6 марта, освободил от должности ректора Российско-Таджикского Славянского университета (РТСУ) Нурали Салихова. Соответствующее постановление правительства за подписью президента опубликовано на сайте его пресс-службы.

Ректор, руководивший РТСУ с 2012 года, освобождён от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.

Следующим же постановлением на его место назначен Тохир Ходжазода.

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