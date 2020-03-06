Иваново, , 17:44 — REGNUM Отказ от сильной президентской власти или двоевластие будут губительны для государства и для России, заявил 6 марта президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе своей рабочей поездки в Ивановскую область.

Таким образом президент ответил на вопрос о возможности «перейти к парламентской республике» в России.

Владимир Путин пояснил, что одной из причин этого является отсутствие устойчивых политических партий, хотя и их наличие тоже не гарантирует устойчивости государства.

«У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе», — сказал российский президент.

Кроме того, президент России отверг и вариант наделения особыми полномочиями Госсовета, который он мог бы возглавить лично.

«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — пояснил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России рассказал, что воспринимает исполнение обязанностей главы государства не как работу, а как судьбу и высокое доверие людей.

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