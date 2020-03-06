Подгорица, , 17:43 — REGNUM Первая ракетка мира, знаменитый сербский теннисист Новак Джокович в «Твиттере» выложил фотографию из Подгорицы, с протестного митинга, и написал: «Приветствую и поддерживаю братский народ в Черногории».

Напомним, что в Черногории с конца 2019 года проходят протестные шествия священников и прихожан Сербской православной церкви против закона о свободе вероисповедания.

СПЦ полагает, что несколько положений закона ущемляют права Сербской церкви и создают возможности для конфискации церковного имущества.

На акции протеста по всей стране выходят до 75 тысяч человек.