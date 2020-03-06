Иваново, , 17:39 — REGNUM Москва стала «покруче многих других европейских столиц», заявил 6 марта российский президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Иваново.

По его словам, Москва — быстроразвивающийся город, что касается столицы — России есть чем гордится.

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Напомним, в ходе рабочего визита в Иваново Путин поздравил женщин страны с Международным женским днём.

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