Иваново, , 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию России вносятся минимум на ближайшие 30 лет, а может быть, и на 50. Об этом глава государства заявил сегодня, 6 марта, на встрече с представительницами общественности в Иваново.

«Мы вносим поправки в Конституцию даже не на 5−10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», — рассказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в январе 2020 года предложил внести существенные изменения в Конституцию России. Речь идет, в том числе, об изменении баланса между ветвями власти.

Стоит отметить, что таких серьезных изменений в действующую Конституцию России не вносили с момента ее принятия в 1993 году. Наиболее существенные изменения касались увеличения срока президентских полномочий.