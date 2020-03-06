Анкара, , 17:26 — REGNUM Для прекращения войны в Ливии нужны договорённости о действиях конфликтующих сторон, подобные тем, которые были достигнуты на российско-турецких переговорах в Москве 5 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NTV.

По его словам, Анкара заинтересована в достижении мира в Ливии.

Эрдоган «Оно может случиться благодаря похожим шагам, которые были предприняты сегодня вечером».

Турецкий лидер таким образом сослался на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 5 марта в российской столице.

Напомним, в результате переговоров Турция пообещала прекратить боевые действия в Идлибе с 6 марта. Также возобновляется совместное российско-турецкое патрулирование в районе города Саракиба и планируется создать коридор безопасности на ключевой трассе в Идлибе.

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