Анкара, 6 марта 2020, 17:26 — REGNUM Для прекращения войны в Ливии нужны договорённости о действиях конфликтующих сторон, подобные тем, которые были достигнуты на российско-турецких переговорах в Москве 5 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NTV.
По его словам, Анкара заинтересована в достижении мира в Ливии.
Турецкий лидер таким образом сослался на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 5 марта в российской столице.
Напомним, в результате переговоров Турция пообещала прекратить боевые действия в Идлибе с 6 марта. Также возобновляется совместное российско-турецкое патрулирование в районе города Саракиба и планируется создать коридор безопасности на ключевой трассе в Идлибе.
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