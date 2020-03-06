Душанбе, , 17:16 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности секретаря Совета безопасности Махмадоли Ватанзода. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ подписан сегодня, 6 марта. Причиной освобождения от должности указан переход на другую работу.

Сегодня же подписан и другой указ — о назначении нового секретаря Совбеза Таджикистана. Им стал Насрулло Махмудзода, занимавший пост прокурора Хатлонской области. От этой должности он освобождён также сегодня, 6 марта.