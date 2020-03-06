Бишкек, , 17:12 — REGNUM Духовное управление мусульман Кыргызстана поручило всем мусульманским священникам проводить во время пятничных молитв и проповедей разъяснительную работу по профилактике коронавируса, передают киргизстанские СМИ.

Имамы будут рассказывать прихожанам о коронавирусе, о правилах гигиены и других мерах, которые могут помочь гражданам не заразиться этой опасной инфекцией.

Также муфтият по просьбе министерства здравоохранения распорядился о регулярном проведении дезинфекции во всех мечетях, медресе и молельных комнатах.

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