Иваново, , 17:04 — REGNUM Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.

Об этом глава государства сообщил 6 марта в Иваново на встрече с представителями общественности.

Напомним, Путин заявил, что он не намерен идти «на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать». Речь шла о вопросе продления его президентских полномочий.