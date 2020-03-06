Кабул, 6 марта 2020, 17:03 — REGNUM Взрыв, целью которого был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, произошел в результате ракетного обстрела, 6 марта заявил журналистам Reuters представитель Абдуллы Фрайдун Квазун.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Кабуле произошел теракт, целью которого являлся премьер-министр афганского правительства.
По уточненным данным министерства здравоохранения Афганистана, жертвами атаки стали 27 человек. 55 человек получили ранения, однако не все были госпитализированы.
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