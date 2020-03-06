Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил факт заражения коронавирусом первого человека в регионе.

Как сообщает ИА «Нижний Новгород», сейчас пациент находится в одной из клиник в карантине. «Болезнь протекает в легкой форме, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Заболевший нижегородец будет находиться под наблюдением специалистов на протяжении всего инкубационного периода. К медикам заболевший обратился с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Милана. Составлен список людей, с кем контактировал заболевший, с ними установлена связь и проводятся карантинные мероприятия».

Глава области Глеб Никитин успокаивает жителей:

«На сегодняшний день в регионе ситуация опасений не вызывает, предусмотрительно усилены меры профилактики, в том числе в ежед­невном режиме осущес­твляется мониторинг лиц, прибывших из эп­идемиологически-небл­агополучных территорий, усилен санитарно­-карантинный контроль в нижегородском международном аэропорту «Стригино» им. ­Чкалова. Напоминаю, что необходимо обращать особое внимание на проведение дезинфекционных мер в местах массового пребывания людей».

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