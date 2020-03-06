Нижний Новгород, 6 марта 2020, 16:56 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил факт заражения коронавирусом первого человека в регионе.
Как сообщает ИА «Нижний Новгород», сейчас пациент находится в одной из клиник в карантине. «Болезнь протекает в легкой форме, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Заболевший нижегородец будет находиться под наблюдением специалистов на протяжении всего инкубационного периода. К медикам заболевший обратился с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Милана. Составлен список людей, с кем контактировал заболевший, с ними установлена связь и проводятся карантинные мероприятия».
Глава области Глеб Никитин успокаивает жителей:
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