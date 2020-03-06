Анкара, , 16:47 — REGNUM Тема гражданской войны в Ливии обсуждалась Турцией и Россией на минувших переговорах в Москве, передаёт 6 марта NTV.

По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным не только о ситуации в сирийской провинции Идлиб, но и о Ливии.

Халифы] Хафтра непримирима по Ливии». Эрдоган «Очевидно, что позиция [командующего Ливийской национальной армиейнепримирима по Ливии».

По словам турецкого президента, глава ЛНА нарушает все договорённости и поддерживает гражданскую войну. Эрдоган заявил, что это поняли и в ЕС, и в США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры между Путиным и Эрдоганом прошли накануне, 5 марта, в Москве. Обсуждалась ситуация в Идлибе, достигнуты договорённости о дальнейших действиях Турции и России в этой зоне деэскалации.

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