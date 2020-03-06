Кабул, , 16:46 — REGNUM Представители НАТО в Афганистане заявляют, что число жертв нападения на афганского премьер-министра Абдуллу Абдуллу может превышать 30 человек, 6 марта сообщает агентство Reuters.

По словам представителя альянса, жертвами теракта в Кабуле стали не менее 30 человек, более 42 получили ранения, причем 20 находятся в тяжелом состоянии.

Афганские официальные лица ранее заявили о 27 погибших и 29 раненых в результате атаки. Организаторы нападения до сих пор неизвестны.

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