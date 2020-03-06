Киев, , 17:07 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин сдал анализы на коронавирус COVID-2019, сообщило 6 марта издание Strana.ua

Ранее депутат встречался со своим французским коллегой Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили коронавирус и госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«С господином Рейтцером я встречался за 10 дней до его госпитализации. И он в момент встречи чувствовал себя прекрасно. Я ему желаю скорейшего выздоровления», — заявил Волошин.

Парламентарий рассказал, что у него нет ни единого симптома болезни.

«Единственное, что создаёт неприятный осадок — это позиция ряда СМИ и их комментаторов, которые решили сделать хайп из ситуации», — подчеркнул Волошин.

Как сообщало, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что, узнав о коронавирусе у депутата Рады, жители Киева могут сжечь правительственный квартал города.

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