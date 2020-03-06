Кабул, , 16:35 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани 6 марта в своем «Твиттере» осудил теракт в Кабуле, целью которого был премьер-министр Абдулла Абдулла.

Гани заявил, что нападение, которое унесло жизни 27 человек, было «преступлением против человечества и против национального единства Афганистана».

Президент и премьер-министр Афганистана являются жесткими политическими противниками — оба ранее заявляли о своей победе на выборах 2019 года, из-за чего была отложена инаугурация.

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