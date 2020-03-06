Тунис, , 16:29 — REGNUM Шесть человек получили ранения в результате взрыва в столице Туниса, сообщает 6 марта тунисское МВД.

Уточняется, что кроме пяти сотрудников полиции, о ранении которых уже сообщалось, пострадал один прохожий.

Напомним, теракт в Тунисе совершён у американского посольства. Террорист, передвигаясь на транспорте, привёл в действие взрывное устройство.

Сам смертник скончался. У пострадавших квалифицированы травмы различной степени тяжести.

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