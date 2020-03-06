Киев, , 16:49 — REGNUM С 2014 по 2019 год на Украине ограничили вещание 74 российских телеканалов, заявила бывший заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, сообщило 6 марта информационное агентство «Укринформ».

"За всё время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских», — рассказала она.

Фещук отметила, что за это время были разработаны и приняты семь законов, регулирующих информационное пространство Украины.

Напомним, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Фещук и ещё одного члена Нацсовета от занимаемых должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР русский язык стал единственным государственным, поскольку на украинский язык не оказалось заметного спроса.

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