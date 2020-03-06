Киев, 6 марта 2020, 16:49 — REGNUM С 2014 по 2019 год на Украине ограничили вещание 74 российских телеканалов, заявила бывший заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, сообщило 6 марта информационное агентство «Укринформ».
Фещук отметила, что за это время были разработаны и приняты семь законов, регулирующих информационное пространство Украины.
Напомним, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Фещук и ещё одного члена Нацсовета от занимаемых должностей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР русский язык стал единственным государственным, поскольку на украинский язык не оказалось заметного спроса.
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