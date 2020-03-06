Киев, , 16:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обещает новые кадровые решения после переформатирования правительства страны.

Об этом он заявил сегодня, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский дал понять, что следующие кадровые встряски будут касаться судей и наблюдательных советов крупнейших госкомпаний Украины.

«Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Доберемся до всех», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что 4 марта Рада сменила правительство Украины, уволив с занимаемой должности премьер-министра Алексея Гончарука, а 5 марта был уволен генпрокурор Руслан Рябошапка.

Согласно внедренному на Украине западному стандарту, в большинстве крупнейших госкомпаний, которые формально принадлежат правительству, ведущую роль играет наблюдательный совет, без согласия которого кабмину трудно воплотить любые инициативы.