Москва, , 16:07 — REGNUM В последние годы США демонстрируют безответственное поведение в сфере контроля над ядерными вооружениями. Так депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала предложение США Дональда Трампа по проведению трёхсторонних переговоров между Россией, США и Китаем в сфере контроля над вооружениями.

«США вышли из ДРСМД и угрожают отказаться от продления СНВ-3, разрушая тем самым созданную почти за полвека архитектуру международной безопасности.

Одновременно они пытаются навязать другим странам выгодные только США переговорные сценарии, втянуть другие страны в заведомо неприемлемые для них переговорные форматы», — подчеркнула Панина.

По мнению депутата, Трампу хорошо известно нежелание КНР присоединяться к российско-американским переговорам в сфере контроля над вооружениями.

Политик также напомнила, что РФ и КНР не связаны обязательствами оборонительного союза, в то время как, к примеру, Великобритания и Франция вместе с США входят в блок НАТО, и их вооружения образуют совокупный военный потенциал альянса.

«В сложившейся ситуации было бы логично обсудить вопросы, касающиеся ядерных вооружений, в ходе встречи глав государств — постоянных членов Совбеза ООН, инициативу проведения которой предложил Владимир Путин, с которой согласились все лидеры «Большой пятёрки», включая Дональда Трампа.

Необходимо обсуждать эти проблемы с участием всех ядерных держав, чтобы дипломатическими усилиями предотвратить новый виток гонки вооружений, который не выгоден сегодня никому», — констатировала Панина.

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