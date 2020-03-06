Белград, , 15:59 — REGNUM Сербия — свободная страна, и ни у кого не должен вызывать озабоченность тот факт, что она оснащает свои вооруженные силы, чтобы они выполняли задачи в сфере защиты государства. Об этом заявил 6 марта министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Нет ни одной причины для того, чтобы против Сербии были введены какие-то санкции, и я уверен, что этого не сделает ни одна страна, которая соблюдает принципы международного права и уважает право Сербии самостоятельно принимать решения о закупках вооружения», — процитировал телеканал РТС комментарий Вулина по поводу сообщения посольства США в Сербии, в котором выражается озабоченность из-за приобретения Белградом российской системы «Панцирь-С1».

Вулин добавил, что Сербия — не колония, и что она сама будет принимать решения об оснащении своей армии.

«Сербия сама будет решать, у каких дружественных стран закупать вооружение и военное оборудование. Чем крепче армия Сербии, чем дольше сохранится мир на Балканах «, — сказал глава сербского военного ведомства.

Напомним, что ранее посольство США в Сербии призвало сербские власти отказаться от закупок вооружения, которые могли бы повлечь за собой американские санкции.

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