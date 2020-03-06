Киев, , 16:05 — REGNUM Уволенные с постов генпрокурора Украины и премьер-министра Руслан Рябошапка и Алексей Гончарук, а также прочие «грантоеды» — это даже не слуги, а рабы глобалистской западной элиты, заявил в своем комментарии сегодня, 6 марта, украинский политический эксперт, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

По его словам, последние полгода Украиной управляли откровенные марионетки-грантоеды, выращенные на западных ценностях и западных грантах, и не представляющие из себя за пределами этой поддержки ровным счётом ничего, и потому абсолютно зависимые от своих кураторов-хозяев.

«События последних двух дней демонстрируют, что та часть украинской власти (и не только в «Слуге народа»), которая не контролируется полностью западными «глобалами», решилась на сопротивление. Существенно проредив ряды «грантоедов» во власти, уничтожающих не только рейтинг Зеленского, но и всю Украину», — заявил Филиндаш.

По его словам, расклад в голосовании Рады за отставку Рябошапки получился более чем показательный: прозападные «ЕС», «Голос» и «Батькивщина» вместе с «грантоедской» частью «Слуги народа» против остальной части «Слуги народа» вместе с «Оппозиционной платформой».

Эксперт отмечает, что в нынешней ситуации на Украине вопрос контроля над правоохранительной системой тут не менее важен, чем над правительством.

«В сегодняшних украинских реалиях без нормально работающей правоохранительной системы и наведения элементарного порядка в стране власть не сможет обеспечить ни рост экономики, ни вообще восприниматься полноценной властью», — резюмировал Филиндаш.

ИА REGNUMнапоминает, что 5 марта Верховная рада Украины на внеочередном вечернем заседании высказала недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За отставку силовика проголосовали 263 депутата при 226 необходимых, но интересно, что непосредственно фракция «Слуга народа» дала лишь 179 голосов.