Хараре, , 15:59 — REGNUM Сегодня два геолога из штата российской горнодобывающей компании АЛРОСА, которые были арестованы в Зимбабве за незаконную разведку золота в парке Ньянга и промывку руды в реке Ньянгомбе, были оправданы местным магистратом.

Зимбабве

Ранее им было предъявлено обвинение в поиске золота без лицензии, что формирует состав правонарушения по статье 168 (1) (а) Закона о шахтах и полезных ископаемых, действующего в Зимбабве.

Тэнисон Хлатини (36) и Игорь Шмаков (49), работавшие геологом и главным геологом геологической партии, соответственно, — так их должности указывают местные издания — были освобождены судьей Констанцией Марутей после детального судебного разбирательства. Судья обосновала свое решение тем, что обвинение не предоставило достаточно доказательств совершения преступного деяния.

Согласно документам прокуратуры, 3 января Хлатини и Шмаков были арестованы Джеймсоном Камбева, смотрителем национальных парков Зимбабве и Управлением по охране дикой природы во время регулярного рейда вдоль дороги Ньянга-Рузапе. По утверждению смотрителя, обвиняемые промывали золотую руду на участке реки Ньянгомбе, который находится в национальном парке Ньянга. С собой у них были инструменты и оснащение для промывки золота — лопата, набор из четырех сит, серебряная чаша, геологический молоток, мачете, ступка и пестик, кирка, деревянный рукав, а также 363 кг минеральной руды. Хлатини и Шмакову было предложено предъявить лицензии на разведку, которые им не удалось показать, что привело к их аресту. Они были доставлены в полицию Ньянги, где им были предъявлены официальные обвинения.

Однако Джеймсон Камбева не стал подтверждать под присягой, что был свидетелем того, как Хлатини и Шмаков мыли золото — а факт наличия оснащения для этого преступлением в Зимбабве не считается.

Местные наблюдатели сходятся во мнении, что корпорация АЛРОСА к эпизоду не имеет никакого отношения — если бы ей потребовалось провести полномасштабную геологоразведку в парке Ньянга, то с ее связями во властных кругах Зимбабве она смогла бы добыть такое разрешение, хотя и не без труда.

Скорее всего, перед нами личная «инициатива» сотрудников геологической партии, что сразу же ставит вопрос — как они собирались реализовать намытое золото…

Согласимся, это самый интересный вопрос в этой интриге — вопрос, за которым скрывается нечто большее, чем попытка двух геологов подзаработать.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

Подробности и другие публикации здесь, открытая бесплатная подписка: https://t.me/tamtamreports