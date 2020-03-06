Ташкент, , 15:54 — REGNUM Проект автомобильного завода Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive (UzPCA) официально закрыт, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на «Узавтопром».

Ранее, в мае 2017 года сообщалось, чтогруппа «Пежо Ситроен» и АК «Узавтопром» приняли решение о создании совместного предприятия (СП) — Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive.

«Это партнерство нацелено на строительство производственного предприятия в Свободной Индустриальной Зоне «Джизак», расположенной в 200 километрах от Ташкента», говорилось тогда в официальном сообщении.

Завод должен был специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroën, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

Уставный капитал совместного предприятия должен был составить 30 миллионов евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту — около 130 миллионов евро.

По соглашению между сторонами, группа «Пежо Ситроен» должна была предоставить новые технологии, современные производственные процессы и обеспечить обучение сотрудников.

Также в планы совместного предприятия входило обеспечение уровня локализации не менее 50% продукции с первого года производства, путем привлечения отечественных производителей автомобильных комплектующих частей.

Производственная мощность предприятия составила бы 16 000 автомобилей в год.

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