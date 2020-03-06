Белград, , 15:52 — REGNUM Посольство США в Сербии 5 марта высказало озабоченность тем, что Белград приобретает российское военное оборудование, и призвало сербские власти отказаться от закупок вооружения, которые могли бы повлечь за собой американские санкции.

«Призываем всех наших союзников и партнеров оказаться от транзакций с Россией, которые могут повлечь за собой санкции в соответствии с Законом о противодействии противникам США. Мы неоднократно высказывали высокопоставленным лицам в правительстве озабоченность из-за закупок российского военного оборудования, включая запланированную закупку системы «Панцирь», — сообщило посольство США в Сербии, отвечая на запрос «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

В сообщении подчеркивается то, что российское и американское видение будущего Западных Балкан весьма отличаются друг от друга, и что Вашингтон поддерживает европейский путь Сербии и ее цель — вступление в ЕС.

«Москва активно сопротивляется евроатлантической интеграции региона и мешает решению этнических споров, старается уменьшить влияние США и ЕС и воспрепятствовать странам Западных Балкан в намерении следовать своим независимым курсом», — подчеркивается в сообщении посольства.

Напомним, что 4 марта президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Сербия получила весь комплект российской системы ПВО «Панцирь».

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