Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Грузинская оппозиция, судя по заявлениям ее отдельных лидеров, все же сядет за стол переговоров с правительствам по вопросам реформирования избирательной системы и отложит в сторону тему так называемых «политзаключенных».

Соответствующее заявление от имени партии «Европейская Грузия» сделал бывший соратник экс-президента Саакашвили Давид Бакрадзе. Он отметил, что если правительство Грузии предложит модель избирательной системы, максимально приближенную к пропорциональной, оппозиция может согласиться на такую модель, чтобы вывести страну из кризиса.

«Заявления Угулава и Руруа дают нам такую возможность, чтобы достичь соглашения и вывести Грузию из того глубокого кризиса, в который ее ввергло правительство», — подчеркнул депутат.

Давид Бакрадзе имел ввиду те заявления, которые разместили на своих страницах в Facebook находящиеся в заключении бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и один из учредителей телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа. Угулава, как известно, является одним из активных лидеров «Европейской Грузии» и организатором большинства акций протеста оппозиции. А «Мтавари архи» — телеканал, который активно поддерживает оппозиционные «Национальное движение» и «Европейскую Грузию» и строит редакционную политику на интересах и целях этих партий, некогда составлявших единое целое.

Угулава написал, что «сегодня идет борьба народа против Иванишвили, которую обязательно выиграет народ», что Иванишвили взял его и других «политзаключенных» в заложники, чтобы «выторговать полезную для него и вредную для страны избирательную систему для продления собственной власти», и позволил своим соратникам продолжить борьбу за получение максимально пропорциональной системы без оглядки на него и его заключение.

«Я не хочу, чтобы вопрос моего освобождения стал барьером в процессе достижения максимально пропорциональной системы, что нужно стране для ее мирного развития», — написал обвиняемый в растрате средств бюджета на нужды своей партии Угулава.

Послание аналогичного содержания написал из мест заключения и Георгий Руруа, отметив, что не желает, чтобы вопрос освобождения политзаключенных, к каковым относит и себя, помешал достижению соглашения по пропорциональной избирательной системе.

Ссылаясь на такое отношение своих соратников по политической борьбе, Бакрадзе подчеркнул, что этим шагом оппозиция еще раз показала обществу свое высокое сознание и готовность к соглашению.

«Двери для соглашения открыты, и сейчас все зависит от сознательности и готовности правительства», — заявил Бакрадзе.

Отметим, что двумя днями ранее и сам Бакрадзе, и другие лидеры «Европейской Грузии» категорично утверждали, что ни на какие переговоры с властями не пойдут до тех пор, пока не будут освобождены все «политзаключенные».

Напомним, что проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе населению пообещал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, но парламент не смог утвердить разработанный парламентским большинством законопроект из-за бойкота мажоритариев. Это вызвало в стране новую волну акций оппозиции, и с целью стабилизации ситуации в процесс включились послы ЕС и США, при посредничестве которых противостоящие стороны сели за стол переговоров. Состоялось несколько раундов, но после того, как по требованию правосудия был повторно арестован и отправлен в тюрьму Гиги Угулава, оппозиция заявила, что прекращает переговоры до тех пор, пока не будут освобождены Угулава и все остальные «политзаключенные».