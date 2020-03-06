Киев, , 15:48 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже проводит собеседования с кандидатами на вакантные должности в своем кабинете министров.

Об этом он заявил сегодня, 6 марта, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны правильные, качественные и ответственные кандидатуры», — сказал Шмыгаль.

Никаких подробностей и конкретики на этот счет глава правительства не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что при формировании нового правительства Украины 4 марта сразу четыре должности остались вакантными. В частности, до сих пор не назначены министр экономического развития, торговли и аграрной политики, министр энергетики, министр образования и министр культуры.

Эксперты считают, что судорожные попытки президента УкраиныВладимира Зеленскогонайти хоть каких-то министров в новое правительство — апофеоз демонтажа государственного управления на Украине.