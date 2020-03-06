Киев, , 15:48 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) не получал пакет документов, необходимый для одобрения продажи акций «Проминвестбанка» — дочернего предприятия российского «Внешэкономбанка» (ВЭД). Об этом сообщила пресс-служба НБУ 6 марта на официальном сайте регулятора.

В сообщении сказано, что НБУ предупредил министерство юстиции Украины и организаторов торгов о последствиях продажи акций без его согласия.

«Лицо, которое приняло существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной», — сказано в сообщении.

В свою очередь, банк с непрозрачной структурой собственности может быть внесён в список проблемных, а в случае не устранения нарушений признан неплатёжеспособным, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее представители Внешэкономбанка России заявили, что украинская сторона незаконно продала акции «Проминвестбанка», нарушив решение Стокгольмского арбитража.

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