Киев, , 15:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не удержался от шуток во время посещения Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская область Украины), которое состоялось сегодня, 6 марта.

Зеленскому показали новые вагоны поездов для международного сообщения, в котором, по словам руководства завода, «европейский габарит», при котором «с хорошим добротным задом не выкрутишься».

«У нас в Украине зады нормальные», — отреагировал президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский срочно вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Владислава Криклия для решения проблемы со срывом контракта акционерной госкомпании «Укрзализныця» с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов. Предполагается, что в ходе сегодняшнего дня проблема будет решена.